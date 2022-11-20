Фотография Стул Гильермо серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Гильермо серый

4.1
Оптовая цена
3 690 ₽
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Стул Гильермо серый
Стул Гильермо серый
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Стул Гильермо серый

4.1
3690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

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