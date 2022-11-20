Фотография Стул Гильермо светло-зеленый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Гильермо светло-зеленый

4.7
Оптовая цена
3 690 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Гильермо светло-зеленый
Стул Гильермо светло-зеленый
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Стул Гильермо светло-зеленый

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3690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

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