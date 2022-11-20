Фотография Стул Гильермо темно-зеленый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Гильермо темно-зеленый

4.5
Оптовая цена
3 690 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул Гильермо темно-зеленый
Стул Гильермо темно-зеленый
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул Гильермо темно-зеленый

4.5
3690 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Следующий Стул Гильермо коричневый
Стул Гильермо коричневый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Популярные варианты обивки

КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 216BlueBlue1818blackblack
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул 1203AM темный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул 1203AM темный
Настоящее фото товара Стул 1204AM темный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул 1204AM темный
Настоящее фото товара Стул 1204AM светлый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул 1204AM светлый
Настоящее фото товара Стул 06113АМ оранжевый , произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул 06113АМ оранжевый
Настоящее фото товара Стул 06113АМ зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул 06113АМ зеленый
Настоящее фото товара Стул 06113АМ белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул 06113АМ белый
Настоящее фото товара Стул 06113АМ синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул 06113АМ синий
Настоящее фото товара Стул 06113АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул 06113АМ желтый
Настоящее фото товара Стул 06114АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул 06114АМ желтый
Настоящее фото товара Стул 06114АМ белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул 06114АМ белый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-15%
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
Новинка
7 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
Настоящее фото товара Стул барный Лилиан, вельвет темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул барный Лилиан, вельвет темно-синий
Настоящее фото товара Стул Оскар, вельвет оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Оскар, вельвет оранжевый
Настоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, серый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул FRANKFURT NEW, серый, деревянные ножки
Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Гаага велюр OSCAR 046
Настоящее фото товара Стул Маффин, произведённого компанией ChiedoCover
4 500 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Маффин
Настоящее фото товара Стул Мария, произведённого компанией ChiedoCover
4 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Мария
Настоящее фото товара Стул Бергамо, эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
4 450 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Бергамо, эмаль
Настоящее фото товара Стул Лацио, произведённого компанией ChiedoCover
4 350 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лацио