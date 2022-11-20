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Стул GLADYS светло-серый

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Характеристики товара

Описание

Сиденье стула обито тканью светло-серого меланжевого цвета с декоративным контрастным кантом, спинка обита экокожей болотного цвета.

Ножки стула - металл в черном цвете.

Упакован - 1 шт./1 кор.

Сиденье стула обито тканью светло-серого меланжевого цвета с декоративным контрастным кантом, спинка обита экокожей болотного цвета.

Ножки стула - металл в черном цвете.

Упакован - 1 шт./1 кор.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина520 мм
  • Длина490 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.30 м3

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