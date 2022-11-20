Характеристики товара
Описание
Сиденье стула обито тканью светло-серого меланжевого цвета с декоративным контрастным кантом, спинка обита экокожей болотного цвета.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Упакован - 1 шт./1 кор.
Сиденье стула обито тканью светло-серого меланжевого цвета с декоративным контрастным кантом, спинка обита экокожей болотного цвета.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Упакован - 1 шт./1 кор.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина520 мм
- Длина490 мм
- Глубина550 мм
- Вес8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.30 м3