Характеристики товара
Описание
Дизайнерский стул Victoria Ghost изготовлен из поликарбоната. Экологически чистый и долговечный материал обладает хорошей прочностью, термостойкостью и малым весом. Стул Victoria Ghost переживет не одно десятилетие, сохранив свои качества и красоту. Высокая спинка и просторное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Современное дизайнерское решение в виде отсутствия цвета позволяет вписать стул в любой интерьер, не перегружая пространство. Несмотря на хрупкий внешний вид, стул Victoria выдерживает нагрузку в 150 кг.
Каркас: пластик
Ширина: 49,00
Глубина: 35,00
Высота: 90,00
Высота сиденья: 47,00
Нагрузка: 150
Вес: 3,8
Китай
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 64*38*104
Объем: 0,253
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина350 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес3.8 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияКитай