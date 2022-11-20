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Стул Глория, хром

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсеребряный, сиреневый

Стул Глория, хром — выполненные заказы

Фотография товара Стул Глория, экокожа, хром от компании ChiedoCover.Стул Глория, экокожа, хромФотография товара Стул Глория, экокожа чёрная, каркас хром от компании ChiedoCover.Стул Глория, экокожа чёрная, каркас хром
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