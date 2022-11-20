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Стул GOA (НА ПРУТКЕ) - фото 1Стул GOA (НА ПРУТКЕ) - фото 2

Стул GOA (НА ПРУТКЕ)

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияИталия

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