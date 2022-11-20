Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1170 мм
- Ширина550 мм
- Глубина560 мм
- Страна изготовленияИталия
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Стул офисный Сиана велюр зеленый
Стул офисный Сиана велюр розовый
Стул офисный Сиана велюр серый
Стул офисный Сиана велюр синий
Стул офисный Филиус экокожа коричневый
Кресло офисное Кларк велюр серый
Кресло офисное Кларк велюр синий
Кресло офисное Кайзер шенилл бежевый
Кресло офисное Кайзер шенилл зеленый
Кресло офисное LIBRA экокожа белый
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Секция стульев Стандарт-2
Секция стульев Стандарт-3
Стационарные опоры для офисных кресел
Комплект мебели под ротанг Idea Life 2
Комплект мебели под ротанг Idea Life 5
Комплект мебели под ротанг Idea Life 4