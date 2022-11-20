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Стул Гранд, бежевый

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина650 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки8.90 кг

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