Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина440 мм
- Глубина650 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки8.90 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
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