Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина380 мм
- Глубина450 мм
- Вес4.3 кг
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Подвесной светильник Puntes №5
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1
Подвесной светильник Frontera №2
Подвесной светильник Weave №1
Подвесной светильник Weave №2
Стул Гаага велюр OSCAR 046
Кресло пластиковое Cross XL, бежевый
Барный стул Тревер фиолетовый