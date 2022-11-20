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Стул Гвен 2, хром

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсеребряный, желтый

Стул Гвен 2, хром — выполненные заказы

Фотография товара Стул Гвен 2, экокожа крем, хром от компании ChiedoCover.Стул Гвен 2, экокожа крем, хромФотография товара Стул Гвен 2, экокожа крем, каркас хром от компании ChiedoCover.Стул Гвен 2, экокожа крем, каркас хромФотография товара Стул Гвен 2, каркас-хром от компании ChiedoCover.Стул Гвен 2, каркас-хром
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