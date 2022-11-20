Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ) 720 x 710 x 570 мм
Вес 6.93 кг
Объем 0.07 куб. м
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина450 мм
- Глубина420 мм
- Вес6.9 кг
- Цветсиреневый, белый
- Страна изготовленияКитай
Размер упаковки (ДхШхВ) 720 x 710 x 570 мм
Вес 6.93 кг
Объем 0.07 куб. м
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло