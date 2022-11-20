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Стул Halmar bruce, ольха золотая - фото 1Стул Halmar bruce, ольха золотая - фото 2

Стул Halmar bruce, ольха золотая

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: массив дерева

Ширина: 43 см

Высота: 83 см

Глубина: 47 см

Высота до сиденья: 46см

Вес: 6 кг


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