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Стул Halmar dariusz, дуб медовый - фото 1

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево
  • Цветбежевый

Варианты каркаса

Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Halmar dariusz, дуб медовый - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

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