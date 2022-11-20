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Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - фото 1

Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый

9 оценок
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Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, серый

Варианты каркаса

Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете Муар серыйМуар серый
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете БелыйБелый
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - каркас в цвете ЗолотоЗолото

Популярные варианты обивки

Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - обивка в цвете 0909
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - обивка в цвете LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - обивка в цвете TurquoiseTurquoise
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - обивка в цвете CreamCream
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - обивка в цвете 018018
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - обивка в цвете ecruecru
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - обивка в цвете terraterra
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый - обивка в цвете 22
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