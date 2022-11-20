Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина450 мм
- Глубина430 мм
- Вес5,8 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьядерево
- Цветчерный
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул школьный Абзац, нерегулируемый
Стул школьный Абзац, регулируемый
Стул ученический Ламифорка, регулируемый
Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе
Стул ученический Асташка, регулируемый
Стул ученический Сош, регулируемый
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Изо с пюпитром, красный