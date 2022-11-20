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Стул Halmar Hubert, дуб сонома - фото 1

Стул Halmar Hubert, дуб сонома

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3

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