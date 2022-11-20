Характеристики товара
Описание
Материал: массив дерева / ткань
Ширина: 58 см
Высота: 80 см
Глубина: 55 см
Вес: 7,8 кг
Материал: массив дерева / ткань
Ширина: 58 см
Высота: 80 см
Глубина: 55 см
Вес: 7,8 кг
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
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