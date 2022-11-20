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Стул Halmar K226, светло-серый - фото 1

Стул Halmar K226, светло-серый

9 оценок
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Стул Halmar K227, светло-серый

Характеристики товара

Описание

Материал: массив дерева / ткань

Ширина: 58 см

Высота: 80 см

Глубина: 55 см

Вес: 7,8 кг


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Популярные варианты обивки

Стул Halmar K226, светло-серый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Halmar K226, светло-серый - обивка в цвете 0909
Стул Halmar K226, светло-серый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Halmar K226, светло-серый - обивка в цвете LilacLilac
Стул Halmar K226, светло-серый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Halmar K226, светло-серый - обивка в цвете CreamCream
Стул Halmar K226, светло-серый - обивка в цвете 666666
Стул Halmar K226, светло-серый - обивка в цвете 0404
Стул Halmar K226, светло-серый - обивка в цвете ecruecru
Стул Halmar K226, светло-серый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Halmar K226, светло-серый - обивка в цвете 1414
Стул Halmar K226, светло-серый - обивка в цвете 88
Стул Halmar K226, светло-серый - обивка в цвете 4141
Стул Halmar K226, светло-серый - обивка в цвете 2626
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