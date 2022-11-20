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Стул Halmar K422, серый

14 оценок
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Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 252
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Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 252

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес7.5 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.10 м3

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