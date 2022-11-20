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Стул Halmar K434, светло серый/черный - фото 1Стул Halmar K434, светло серый/черный - фото 2Стул Halmar K434, светло серый/черный - фото 3Стул Halmar K434, светло серый/черный - фото 4Стул Halmar K434, светло серый/черный - фото 5Стул Halmar K434, светло серый/черный - фото 6

Стул Halmar K434, светло серый/черный

14 оценок
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Стул Halmar K431, красный
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Стул Halmar K431, красный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес7.5 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3

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