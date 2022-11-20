Товар в корзине. Перейти
Стул Halmar K435, серый - фото 1Стул Halmar K435, серый - фото 2Стул Halmar K435, серый - фото 3Стул Halmar K435, серый - фото 4Стул Halmar K435, серый - фото 5Стул Halmar K435, серый - фото 6

Стул Halmar K435, серый

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Halmar K434, светло серый/черный
Стул Halmar K434, светло серый/черный
Следующий Стул Halmar K436, зеленый/золотой
Стул Halmar K434, светло серый/черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес8 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Tolix Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Белый глянцевый

В наличии 77 шт.
Стул Tolix Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Черный глянцевый

В наличии 4 шт.
Стул Tolix Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Черный патина золото

Стул Tolix Wood Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Tolix Wood Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Tolix Wood Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Желтый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49030
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

Стул Tolix Голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Tolix Голубой матовый

В наличии 16 шт.
С этим товаром покупают
Стол КаньонНастоящее фото товара Стол Каньон, произведённого компанией ChiedoCover
от47 590
14

Стол Каньон

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
5

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

Стол обеденный Ричмонд белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99045
35 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Ричмонд белый

В наличии 14 шт.
Стол Восток-3БРНастоящее фото товара Стол Восток-3БР, произведённого компанией ChiedoCover
49 190
Оптовая цена
10

Стол Восток-3БР

Настоящее фото товара Стол АРКОС 3-2, произведённого компанией ChiedoCover
22 390
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 3-2

Настоящее фото товара Стол Йорк 1450, раздвижной, овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
12

Стол Йорк 1450, раздвижной, овальный, белый

Стол журнальный LuckyНастоящее фото товара Стол журнальный Lucky, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена
12

Стол журнальный Lucky

Другие товары из разделашкольные (ученические) стулья оптом
Настоящее фото товара Стул школьный Абзац, нерегулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
Оптовая цена
9

Стул школьный Абзац, нерегулируемый

Настоящее фото товара Стул школьный Абзац, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
2 440
Оптовая цена
9

Стул школьный Абзац, регулируемый

Настоящее фото товара Стул ученический Ламифорка, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
9

Стул ученический Ламифорка, регулируемый

Настоящее фото товара Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
11

Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе

Настоящее фото товара Стул ученический Асташка, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
13

Стул ученический Асташка, регулируемый

Настоящее фото товара Стул ученический Сош, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
6

Стул ученический Сош, регулируемый

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Стул Изо с пюпитром, красныйНастоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
7

Стул Изо с пюпитром, красный