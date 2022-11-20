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Стул Hansen пластик серый

Артикул: CH-053-309
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул Hansen станет прекрасным дополнением для кухни, гостиной, кафе или ресторана. Плавно перетекающие линии создают неповторимый дизайн, создавая единую форму изделия. Конструкция стула изготовлена из износостойкого, ударопрочного, термостойкого пластика, не прихотливого в уходе. Удобная форма спинки подарит ощущения комфорта во время отдыха.
Несмотря на свою компактность и небольшой вес, стул способен выдержать максимальную нагрузку до 110 кг.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 60*51*85
Вес брутто:
Объем:

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Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес3,30 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Каркаспластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

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