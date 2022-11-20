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Стул Harbour, серый

Артикул: CH-050-072
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный обеденный стул Harbour в стиле сканди. Лаконичная модель станет прекрасным дополнением обеденной зоны кухни и гостиной, подходит для обустройства кафе и ресторанов.
Спинка и сиденье выполнены из прочного матового пластика. Пластиковые стулья просты в уходе, достаточно протереть их влажной тканью.
Основание изготовлено из натурального массива дерева, которые выдерживает нагрузку до 150 кг.

1 коробка / 2 шт
Габариты: 57*56*69
Вес брутто: 14,600
Объем: 0,220

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Основные характеристики

  • Ширина557 мм
  • Глубина558 мм
  • Высота762 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.290 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбежевый, серый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки690 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки14.60 кг

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