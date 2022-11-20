Характеристики товара
Описание
Современный обеденный стул Harbour в стиле сканди. Лаконичная модель станет прекрасным дополнением обеденной зоны кухни и гостиной, подходит для обустройства кафе и ресторанов.
Спинка и сиденье выполнены из прочного матового пластика. Пластиковые стулья просты в уходе, достаточно протереть их влажной тканью.
Основание изготовлено из натурального массива дерева, которые выдерживает нагрузку до 150 кг.
1 коробка / 2 шт
Габариты: 57*56*69
Вес брутто: 14,600
Объем: 0,220
Основные характеристики
- Ширина557 мм
- Глубина558 мм
- Высота762 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.290 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяпластик
- Цветбежевый, серый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки690 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки14.60 кг