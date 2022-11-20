Характеристики товара
Описание
Высота: 86 см
Ширина: 58 см
Глубина: 58 см
Высота: 86 см
Ширина: 58 см
Глубина: 58 см
Стул Консек барный, мягкий, черный
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Консек барный, мягкий, белый
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стул Слинг барный, черный
Стул Слинг барный, золотой
Гирлянда Ретро Лампочки 10 ламп с теплым белым светом
Ретро гирлянда Золото Эдисона, 20 ламп, экстра теплые белые
Столешница Oxalit Gorniy
Столешница Oxalit Kantri
Стол Melody Quartet
Стол Lyon rattan table
Стол Futura
Стол Melody
Стул Борно
Стул Борно зеленый
Стул Борно черный
Стул Борно серый
Стол складной Натали белый