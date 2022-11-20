Стул Harmony Armchair

13 оценок

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Стул Harmony

Характеристики товара

Описание

Высота: 86 см

Ширина: 58 см

Глубина: 58 см

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Варианты покрытия

Темный орехТемный орех
Дуб беленыйДуб беленый
Темный венгеТемный венге
БукБук
ВенгеВенге
ОрехОрех
Светлый дубСветлый дуб

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