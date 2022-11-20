Товар в корзине. Перейти
Стул Harmony капучино - фото 1

Стул Harmony капучино

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг Гаити
Шезлонг Гаити
Следующий Скамья Linda трехместная, капучино
Шезлонг Гаити

Характеристики товара

Описание

Длина: 58 см

Ширина: 58 см

Высота: 86 см

Материал: пластик

Вес: 5 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Скамья Linda трехместная, капучиноНастоящее фото товара Скамья Linda трехместная, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
14

Скамья Linda трехместная, капучино

Настоящее фото товара Кресло Fronto, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена
14

Кресло Fronto, капучино

Стол Vega 85Настоящее фото товара Стол Vega 85, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена
11

Стол Vega 85

Настоящее фото товара Кресло Atol, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена
15

Кресло Atol, капучино

Шезлонг-лежак плетеный Барри, светло-коричневыйНастоящее фото товара Шезлонг-лежак плетеный Барри, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
35 690
Оптовая цена
10

Шезлонг-лежак плетеный Барри, светло-коричневый

В наличии 100 шт.
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Модульная лаунж-зона Глория, произведённого компанией ChiedoCover
348 990
Оптовая цена

Модульная лаунж-зона Глория

Настоящее фото товара Лаунж-зона Гранада, произведённого компанией ChiedoCover
315 790
Оптовая цена

Лаунж-зона Гранада

Другие товары из разделасезонные товары
Настоящее фото товара Лаунж-зона Эстелья, четырехместная, произведённого компанией ChiedoCover
219 690
Оптовая цена

Лаунж-зона Эстелья, четырехместная

Настоящее фото товара Лаунж-зона Эстелья, пятиместная, произведённого компанией ChiedoCover
240 290
Оптовая цена

Лаунж-зона Эстелья, пятиместная

Модульная лаунж-зона БарселонаНастоящее фото товара Модульная лаунж-зона Барселона, произведённого компанией ChiedoCover
225 390
Оптовая цена

Модульная лаунж-зона Барселона

Стул Диамант пластиковый, черныйНастоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
9

Стул Диамант пластиковый, черный

Стул Диамант пластиковый, белыйНастоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39013
4 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Диамант пластиковый, белый

В наличии 213 шт.
Стул Диамант пластиковый, жемчужныйНастоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
10

Стул Диамант пластиковый, жемчужный

Стул складной Тунга, без отделкиНастоящее фото товара Стул складной Тунга, без отделки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Тунга, без отделки

Стул складной Тунга, орехНастоящее фото товара Стул складной Тунга, орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Стул складной Тунга, орех

С этим товаром покупают
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 3012, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
5

Подстолье чугунное 3012

Настоящее фото товара Покрывало 220-126, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
8

Покрывало 220-126

Настоящее фото товара Покрывало 220-127, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
6

Покрывало 220-127

Настоящее фото товара Покрывало 220-128, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
11

Покрывало 220-128

Стойка администратора Орион II миниНастоящее фото товара Стойка администратора Орион II мини, произведённого компанией ChiedoCover
23 590
8

Стойка администратора Орион II мини

Настоящее фото товара Подсветка Finelli черная, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
6

Подсветка Finelli черная

В наличии 50 шт.