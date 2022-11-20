Характеристики товара
Описание
Длина: 58 см
Ширина: 58 см
Высота: 86 см
Материал: пластик
Вес: 5 кг
Длина: 58 см
Ширина: 58 см
Высота: 86 см
Материал: пластик
Вес: 5 кг
Скамья Linda трехместная, капучино
Кресло Fronto, капучино
Стол Vega 85
Кресло Atol, капучино
Шезлонг-лежак плетеный Барри, светло-коричневый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Модульная лаунж-зона Глория
Лаунж-зона Гранада
Лаунж-зона Эстелья, четырехместная
Лаунж-зона Эстелья, пятиместная
Модульная лаунж-зона Барселона
Стул Диамант пластиковый, черный
Стул Диамант пластиковый, белый
Стул Диамант пластиковый, жемчужный
Стул складной Тунга, без отделки
Стул складной Тунга, орех
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Подстолье чугунное 3012
Покрывало 220-126
Покрывало 220-127
Покрывало 220-128
Стойка администратора Орион II мини
Подсветка Finelli черная