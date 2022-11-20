Характеристики товара
Описание
Комплект из двух стульев. Современная модель стула HELGA подходит для оформления интерьеров закрытых помещений (столовых, кухонь, гостиных) в квартирах, частных домах, на предприятиях общественного питания.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 67,7*66,2*44
Вес брутто: 16,5 кг
Объем: 0,197 м3
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина485 мм
- Глубина540 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес7.5 кг
- Материал каркасадерево
- Обивкаткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветрозовый, серый
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки677 мм
- Высота упаковки662 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки16.50 кг