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Стул HELGA темно-серый/коралловый x2

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Характеристики товара

Описание

Комплект из двух стульев. Современная модель стула HELGA подходит для оформления интерьеров закрытых помещений (столовых, кухонь, гостиных) в квартирах, частных домах, на предприятиях общественного питания.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 67,7*66,2*44
Вес брутто: 16,5 кг
Объем: 0,197 м3

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина485 мм
  • Глубина540 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Обивкаткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветрозовый, серый
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки677 мм
  • Высота упаковки662 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки16.50 кг

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