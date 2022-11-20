Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина530 мм
- Глубина460 мм
- Вес9.8 кг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.34 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Стул Хит 25мм, каретная стяжка
Стул Q5 (на прутке со столиком)
Стул Аллевар
Кресло William бархат пудровый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло