Стул Herctor, латте велюр/ черный каркас

12 оценок

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Стул Herctor, латте велюр/ черный каркас

5
9 500 ₽
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Стул Herctor, бежевый велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7

Объем: 0.1

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Высота860 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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