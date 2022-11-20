Стул Holla, розовый/ черный каркас

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Holla, розовый/ черный каркас

4.8
8 000 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Holla, бежевый/ черный каркас
Стул Holla, бежевый/ черный каркас
Следующий Стул Holla, ягодный/ черный каркас
Стул Holla, ягодный/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7.6

Объем: 0.115

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветрозовый
  • Высота860 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина610 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
13

Скатерть Panama Dolce

Настоящее фото товара Скатерть Klassika beige саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
11

Скатерть Klassika beige саржа

Настоящее фото товара Скатерть Shekspir рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Скатерть Shekspir рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Rose габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Rose габардин

Настоящее фото товара Комплект для стола и стульев, цветочный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
14

Комплект для стола и стульев, цветочный

Настоящее фото товара Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
12

Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок

В наличии 15 шт.
Скатерть РичардНастоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
от770
Оптовая цена
15Хит

Скатерть Ричард

Другие товары из раздела

Стул Holla, оливковый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Holla, оливковый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 000
Оптовая цена
5

Стул Holla, оливковый/ черный каркас

Стул Marbella, античный серебристо-серый велюрНастоящее фото товара Стул Marbella, античный серебристо-серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
7 650
Оптовая цена
6

Стул Marbella, античный серебристо-серый велюр

Стул Maverick, светло-серый/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Maverick, светло-серый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 800
Оптовая цена
11

Стул Maverick, светло-серый/ белый каркас

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99021
4 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный

В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69011
2 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69011
2 990 ₽Оптовая цена
7Хит

Стул Eames Белый