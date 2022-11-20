Стул Holla, светло-серый/ черный каркас

10 оценок

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Стул Holla, светло-серый/ черный каркас

4.7
8 000 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7.6

Объем: 0.115

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Высота860 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина610 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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