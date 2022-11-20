Фотография Стул Howard фуксия/ белые ножки от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Howard фуксия/ белые ножки

4.4
Оптовая цена
от 3 700 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Howard фуксия/ белые ножки
Стул Howard фуксия/ белые ножки
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Стул Howard фуксия/ белые ножки

4.4
3700 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина520 мм
  • Ширина440 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес5,1 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота870 мм

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