Характеристики товара
Описание
Дизайнерский стул «Hunt» c отделочной строчкой в виде ромба и острыми подлокотниками выглядит стильно и эффектно.
В качестве наполнителя используется формованный высокопрочный пенополиуретан. При ежедневной эксплуатации на протяжении длительного времени он сохранит первоначальную форму. Данное наполнение - гарантия продолжительного срока службы изделия что особенно важно для коммерческого использования.
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина520 мм
- Глубина620 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия