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Стул Hunt с подлокотниками бархат пепельно-бежевый - фото 1Стул Hunt с подлокотниками бархат пепельно-бежевый - фото 2

Стул Hunt с подлокотниками бархат пепельно-бежевый

6 оценок
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Стул Hunt с подлокотниками бархат светло-серый
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Стул Hunt с подлокотниками бархат светло-серый

Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул «Hunt» c отделочной строчкой в виде ромба и острыми подлокотниками выглядит стильно и эффектно.

В качестве наполнителя используется формованный высокопрочный пенополиуретан. При ежедневной эксплуатации на протяжении длительного времени он сохранит первоначальную форму. Данное наполнение - гарантия продолжительного срока службы изделия что особенно важно для коммерческого использования.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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