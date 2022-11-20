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Стул Hunt с подлокотниками бархат синий - фото 1Стул Hunt с подлокотниками бархат синий - фото 2

Стул Hunt с подлокотниками бархат синий

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул «Hunt» c отделочной строчкой в виде ромба и острыми подлокотниками выглядит стильно и эффектно.

В качестве наполнителя используется формованный высокопрочный пенополиуретан. При ежедневной эксплуатации на протяжении длительного времени он сохранит первоначальную форму. Данное наполнение - гарантия продолжительного срока службы изделия что особенно важно для коммерческого использования.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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