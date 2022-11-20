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Стул Игнис, велюр Velutto 41 - фото 1Стул Игнис, велюр Velutto 41 - фото 2Стул Игнис, велюр Velutto 41 - фото 3Стул Игнис, велюр Velutto 41 - фото 4Стул Игнис, велюр Velutto 41 - фото 5Стул Игнис, велюр Velutto 41 - фото 6Стул Игнис, велюр Velutto 41 - фото 7Стул Игнис, велюр Velutto 41 - фото 8Стул Игнис, велюр Velutto 41 - фото 9Стул Игнис, велюр Velutto 41 - фото 10

Стул Игнис, велюр Velutto 41

Артикул: CH-050-423
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалткань, дерево
  • Цветсиреневый
  • Страна изготовленияРоссия

Фото с производства

Фотография товара Стул Игнис, велюр Velutto 38, ножки металл Ral 9005 от компании ChiedoCover.Фотография товара Стул Игнис, велюр Velutto 41, ножки металл Ral 9005 от компании ChiedoCover. Смотреть все

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