Стул Iris 2102

14 оценок

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Стул Iris 2102

4.7
10 590 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Iris 1102
Стул Iris 1102
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Стул Iris 3102

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина620 мм
  • Ширина540 мм

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