Стул Iris 3102

14 оценок

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Стул Iris 3102

4.7
10 390 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Iris 2102
Стул Iris 2102
Следующий Стул Lazzoli 1802
Стул Lazzoli 1802

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина620 мм
  • Ширина620 мм

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