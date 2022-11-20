Фотография Стул Изабела от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Изабела

4.2
Оптовая цена
от 16 690 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул Изабела
Стул Изабела
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул Изабела

4.2
16690 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Мокка Премиум
Стул Мокка Премиум
Следующий Софа Анника
Софа Анника

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасадерево
  • Вес5,8 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота840 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Честерфилд угловой, произведённого компанией ChiedoCover
103 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Честерфилд угловой
Настоящее фото товара Стеновые панели Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновые панели Кельн
Настоящее фото товара Стеновые панели Гамбург, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновые панели Гамбург
Настоящее фото товара Подвесной светильник Омега, произведённого компанией ChiedoCover
57 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесной светильник Омега
Настоящее фото товара Вешалка костюмная с сиденьем Моряк, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Вешалка костюмная с сиденьем Моряк
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 344, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Вешалка костюмная Галант 344
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 358 , произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Вешалка костюмная Галант 358
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 353, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Вешалка костюмная Галант 353
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 360 , произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Вешалка костюмная Галант 360
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 341, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Вешалка костюмная Галант 341

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Фейвори, произведённого компанией ChiedoCover
16 900 ₽
Оптовая цена
5
Стул Фейвори
Настоящее фото товара Кресло Серена, лещина, произведённого компанией ChiedoCover
46 800 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Серена, лещина
Настоящее фото товара Стул Либре, произведённого компанией ChiedoCover
24 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Либре
Настоящее фото товара Кресло Либре, произведённого компанией ChiedoCover
30 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Либре
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Ларго велюр бежевый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Ларго велюр капучино
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Ларго велюр темно-серый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Вольт рогожка, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Вольт рогожка, бежевый
Настоящее фото товара Стул Софи велюр, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Софи велюр, фиолетовый