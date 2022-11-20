Характеристики товара
Описание
Высота: 830 мм
Ширина: 545 мм
Глубина: 580 мм
Обивка: ткань
Вес: 6.5 кг
Материал каркаса: металл
Основные характеристики
- Цветкрасный, черный
Высота: 830 мм
Ширина: 545 мм
Глубина: 580 мм
Обивка: ткань
Вес: 6.5 кг
Материал каркаса: металл
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