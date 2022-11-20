Товар в корзине. Перейти
Стул Изо NET черный - фото 1

Стул Изо NET черный

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Изо NET хром
Стул Изо NET хром
Следующий Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)
Стул Изо NET хром

Характеристики товара

Описание

Высота: 830 мм

Ширина: 545 мм

Глубина: 580 мм

Обивка: ткань

Вес: 6.5 кг

Материал каркаса: металл

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветкрасный, черный

Популярные варианты обивки

Стул Изо NET черный - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Изо NET черный - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Изо NET черный - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Изо NET черный - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Изо NET черный - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Изо NET черный - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Изо NET черный - обивка в цвете 1818
Стул Изо NET черный - обивка в цвете blackblack
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
10

Стул Аскона

Кресло АмигоНастоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена
11

Кресло Амиго

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло Регал

С этим товаром покупают
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49021
4 390 ₽
9

Стул-кресло Самба М, желтый

Настоящее фото товара Стул Edward, синий/ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена
12

Стул Edward, синий/ножки черные

Настоящее фото товара Стул Ivan, серый/ножки дуб, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
12

Стул Ivan, серый/ножки дуб

Настоящее фото товара Стул Ivan, серебристый/ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
7

Стул Ivan, серебристый/ножки белые

Настоящее фото товара Стул Ivan, зеленый/ножки дуб, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
11

Стул Ivan, зеленый/ножки дуб

Настоящее фото товара Стул Ivan, синий/ножки дуб, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
8

Стул Ivan, синий/ножки дуб

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Другие товары из разделаофисная мебель
Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Настоящее фото товара Стул посетителя Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
7

Стул посетителя Стандарт

Стол письменный Topaz, светлый дуб, лдспНастоящее фото товара Стол письменный Topaz, светлый дуб, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
10 19028
13 990 ₽Оптовая цена

Стол письменный Topaz, светлый дуб, лдсп

В наличии 137 шт.
Стол письменный БордоНастоящее фото товара Стол письменный Бордо, произведённого компанией ChiedoCover
139 990
Оптовая цена
5

Стол письменный Бордо