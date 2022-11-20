Товар в корзине. Перейти
Стул Изо Т - фото 1Стул Изо Т - фото 2

Стул Изо Т

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Карденанс, чёрное
Кресло Карденанс, чёрное
Следующий Кресло Swan, голубой
Кресло Карденанс, чёрное

Характеристики товара

Описание

Высота: 830 мм

Ширина: 530 мм

Глубина: 420 мм

Обивка: ткань

Вес: 7 кг

Материал каркаса: металл

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветсиний

Похожие товары

Кресло Swan, голубойНастоящее фото товара Кресло Swan, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена
15

Кресло Swan, голубой

Настоящее фото товара Кресло Emily, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена
14

Кресло Emily, коричневый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло Emily, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена
12

Кресло Emily, синий

Стул АббаресНастоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена
8

Стул Аббарес

В наличии 9 шт.
Стул Абвиль, бежевыйНастоящее фото товара Стул Абвиль, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена
11

Стул Абвиль, бежевый

В наличии 30 шт.
Стул Абонданс, черныйНастоящее фото товара Стул Абонданс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
8

Стул Абонданс, черный

Стул Абри, серыйНастоящее фото товара Стул Абри, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена
12

Стул Абри, серый

В наличии 30 шт.
Стул АваллонНастоящее фото товара Стул Аваллон, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
9

Стул Аваллон

Стул АвантонНастоящее фото товара Стул Авантон, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
12

Стул Авантон

Стул Авез, бежевыйНастоящее фото товара Стул Авез, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
15

Стул Авез, бежевый

В наличии 30 шт.

Популярные варианты обивки

Стул Изо Т - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Изо Т - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Изо Т - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Изо Т - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Изо Т - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Изо Т - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Изо Т - обивка в цвете 1818
Стул Изо Т - обивка в цвете blackblack
Смотреть полный каталог обивок
Другие товары из разделаофисная мебель
Стул АвенельНастоящее фото товара Стул Авенель, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена
8

Стул Авенель

В наличии 30 шт.
Стул Аверм, черныйНастоящее фото товара Стул Аверм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена
15

Стул Аверм, черный

В наличии 30 шт.
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

С этим товаром покупают
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Стул Ivan, черный/ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
5

Стул Ivan, черный/ножки орех

Настоящее фото товара Стул Ivan, медовый/ножки дуб, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
10

Стул Ivan, медовый/ножки дуб

Стул ПримаНастоящее фото товара Стул Прима, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
14

Стул Прима

Стул Прима 1Настоящее фото товара Стул Прима 1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
7

Стул Прима 1

Стул Прима 2Настоящее фото товара Стул Прима 2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
13

Стул Прима 2

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел