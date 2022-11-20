Характеристики товара
Описание
Высота: 830 мм
Ширина: 530 мм
Глубина: 420 мм
Обивка: ткань
Вес: 7 кг
Материал каркаса: металл
Основные характеристики
- Цветсиний
Высота: 830 мм
Ширина: 530 мм
Глубина: 420 мм
Обивка: ткань
Вес: 7 кг
Материал каркаса: металл
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