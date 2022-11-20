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Стул Изо Т плюс - фото 1

Стул Изо Т плюс

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 830 мм

Ширина: 530 мм

Глубина: 420 мм

Обивка: ткань

Вес: 7 кг

Каркас: хром

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Основные характеристики

  • Цветсиний

Популярные варианты обивки

Стул Изо Т плюс - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Изо Т плюс - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Изо Т плюс - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Изо Т плюс - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Изо Т плюс - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Изо Т плюс - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Изо Т плюс - обивка в цвете 1818
Стул Изо Т плюс - обивка в цвете blackblack
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