Характеристики товара
Описание
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
635 x 560 x 475 мм
Вес
8.84 кг
Объем
0.168 куб. м
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина630 мм
- Глубина610 мм
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
635 x 560 x 475 мм
Вес
8.84 кг
Объем
0.168 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный