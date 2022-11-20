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Стул Jack

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Характеристики товара

Описание

Размеры упаковки

Размер упаковки (ДхШхВ)
635 x 560 x 475 мм
Вес
8.84 кг
Объем
0.168 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина610 мм

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