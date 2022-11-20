Характеристики товара
Описание
Океан комфорта - именно так хочется назвать коллекцию стульев «Jazz» ромб, модель имеет итальянский дизайн, разработана итальянским дизайнером-конструктором Giovanni Lella
Мягкие, плавные закругления спинки и подлокотников напоминают океанские волны, а сиденье и спинка манят своей комфортной глубиной.
Стильная отделка ромбовидной острочкой на внутренней части спинки и подлокотников придает геометрическую законченность и строгость, тем самым подчеркивает эстетический вкус покупателя. Визуальная эстетика моделей подчеркивается благодаря отсутствию острых углов.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина490 мм
- Глубина610 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия