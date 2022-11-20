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Стул Jazz ромб бархат зелёный - фото 1Стул Jazz ромб бархат зелёный - фото 2

Стул Jazz ромб бархат зелёный

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Океан комфорта - именно так хочется назвать коллекцию стульев «Jazz» ромб, модель имеет итальянский дизайн, разработана итальянским дизайнером-конструктором Giovanni Lella

Мягкие, плавные закругления спинки и подлокотников напоминают океанские волны, а сиденье и спинка манят своей комфортной глубиной.
Стильная отделка ромбовидной острочкой на внутренней части спинки и подлокотников придает геометрическую законченность и строгость, тем самым подчеркивает эстетический вкус покупателя. Визуальная эстетика моделей подчеркивается благодаря отсутствию острых углов.

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Основные характеристики

  • Высота82 мм
  • Ширина49 мм
  • Глубина61 мм
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

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