Стул Joker бежевый, складной

14 оценок

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Стул Joker бежевый, складной

4.4
1 890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота790 мм
  • Цветбежевый, черный

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