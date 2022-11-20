Стул Joy, серый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Freeman, серый
Стул Freeman, серый
Следующий Стул Joy, пудровый
Стул Freeman, серый

Характеристики товара

Описание

Стулья серии Freeman — мягкие и практичные предметы мебели для домашнего и рабочего интерьера. Стулья Freeman имеют широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Необычный дизайн подлокотников, выполненных в виде полукруглого укрепления за спинкой, добавляет стулу элегантности.

Обивка стульев Freeman комбинированная: мягкая спинка и сидение обиты рогожкой, а подлокотники — экокожей. Такое сочетание привносит в интерьер дома чувство уюта. Обивка стульев выполнена в трендовых сдержанных цветах.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Максимальная нагрузка150 кг

Другие товары из раздела

Стул Joy, синийНастоящее фото товара Стул Joy, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена
11

Стул Joy, синий

В наличии 66 шт.
Стул Asti, серыйНастоящее фото товара Стул Asti, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена
9

Стул Asti, серый

В наличии 15 шт.
Стул Asti, бежевыйНастоящее фото товара Стул Asti, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена
6

Стул Asti, бежевый

В наличии 43 шт.
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Комплект дорожек Настоящее фото товара Комплект дорожек , произведённого компанией ChiedoCover
от580
6

Комплект дорожек

Скатерть РичардНастоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
77Хит

Скатерть Ричард