Стул Joy, синий

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Характеристики товара

Описание

Стулья серии Freeman — мягкие и практичные предметы мебели для домашнего и рабочего интерьера. Стулья Freeman имеют широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Необычный дизайн подлокотников, выполненных в виде полукруглого укрепления за спинкой, добавляет стулу элегантности.

Обивка стульев Freeman комбинированная: мягкая спинка и сидение обиты рогожкой, а подлокотники — экокожей. Такое сочетание привносит в интерьер дома чувство уюта. Обивка стульев выполнена в трендовых сдержанных цветах.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Максимальная нагрузка150 кг

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