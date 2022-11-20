Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота735 мм
- Ширина420 мм
- Длина545 мм
- Вес5,4 кг
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята
Куверт на 3 прибора Ричард, белая ветка
Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь слоновая кость
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь серый
Куверт на 3 прибора Габардин, голубой
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь белая