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Стул Калевала - фото 1

Стул Калевала

10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота735 мм
  • Ширина420 мм
  • Длина545 мм
  • Вес5,4 кг

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