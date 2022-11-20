Характеристики товара
Описание
Стул Калифорния ‒ это не просто предмет интерьера, это современный арт-объект, в котором лаконичность модерна, изысканный внешний вид соединились с основательностью классики. Плавные линии оригинальной спинки не противоречат четким и выверенным линиям основания из натурального дерева, приспособленного к большим и продолжительным нагрузкам. Форма ножек, которые одновременно поддерживают сидение и спинку, не допускает раскачиваний. Данная модель производит впечатление спокойной уверенности.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота810 мм
- Глубина520 мм
- Вес9.5 кг
- Цветчерный