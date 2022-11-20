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Стул Калифорния массив дуба (цвет орех) - фото 1Стул Калифорния массив дуба (цвет орех) - фото 2Стул Калифорния массив дуба (цвет орех) - фото 3Стул Калифорния массив дуба (цвет орех) - фото 4Стул Калифорния массив дуба (цвет орех) - фото 5Стул Калифорния массив дуба (цвет орех) - фото 6

Стул Калифорния массив дуба (цвет орех)

Артикул: CH-034-423
3 оценки
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Характеристики товара

Описание

Стул Калифорния ‒ это не просто предмет интерьера, это современный арт-объект, в котором лаконичность модерна, изысканный внешний вид соединились с основательностью классики. Плавные линии оригинальной спинки не противоречат четким и выверенным линиям основания из натурального дерева, приспособленного к большим и продолжительным нагрузкам. Форма ножек, которые одновременно поддерживают сидение и спинку, не допускает раскачиваний. Данная модель производит впечатление спокойной уверенности.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес9.5 кг
  • Цветчерный
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