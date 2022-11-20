Стул Камилла велюр королевский синий

11 оценок

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Стул Камилла велюр королевский синий

4.1
9 990 ₽10 990 ₽
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Кресло Колумбия пыльно-розовое
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 48*92*57

Вес брутто: 23,500

Объем: 0,252

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Основные характеристики

  • Цветсиний
  • Высота770 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина530 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес5.3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

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